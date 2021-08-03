НАБУ підозрює директора держлісгоспу на Харківщині у розкраданні понад 50 млн грн
Національне антикорупційне бюро України підозрює директора державного лісгоспу на Харківщині у привласненні понад 50 млн грн через занижений продаж деревини
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
Згідно з повідомленням, детективи НАБУ спільно з САП затримали за підозрою у заволодінні деревиною на понад 50 млн грн директора одного з державних підприємств лісового господарства Харківської області та керівника однієї з підконтрольних йому компаній, який є його родичем.
Так, за даними слідства, директор держлісгоспу та керівники підконтрольних йому компаній організували схему з продажу деревини за заниженими цінами зазначеним суб'єктам господарювання. Загалом йдеться про продаж впродовж 2018-2019 років близько 15 тис. куб.м деревини, в результаті чого держлісгосп недоотримав понад 50 млн грн.
Зазначається, що наразі правоохоронці вирішують питання про повідомленя злочинцям про підозру.
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