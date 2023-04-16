Розтрощив усю квартиру: у Києві врятували покинутого єнота

Про це пише Наш Київ.

Зоозахисники Kyiv Animal Rescue Group врятували єнота з київської квартири: через тривалий час відсутності свого господаря звір розтрощив майже все у квартирі.

Зазначається, що до самотнього ссавця лише інколи заходив сусід, аби нагодувати тварину. Нині місце, де перебуває господар єнота, залишається невідомим, тож сусід вирішив викликати рятувальників, адже речі та меблі продовжили псуватися.