Розтрощив усю квартиру: у Києві врятували покинутого єнота
У Києві єнот доволі тривалий час перебував один, за час відсутності хазяїна він розтрощив усю квартиру
Про це пише Наш Київ.
Зоозахисники Kyiv Animal Rescue Group врятували єнота з київської квартири: через тривалий час відсутності свого господаря звір розтрощив майже все у квартирі.
Зазначається, що до самотнього ссавця лише інколи заходив сусід, аби нагодувати тварину. Нині місце, де перебуває господар єнота, залишається невідомим, тож сусід вирішив викликати рятувальників, адже речі та меблі продовжили псуватися.
- Нагадаємо, пес Вася із 2016 року перебував із українськими захисниками на Донбасі, у пастці поблизу Мар'їнки він відгриз собі лапу, аби вибратися та повернутися до господаря. Нині кане-корсо в Україні після реабілітації в Польщі
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