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Потрапив у пастку біля Мар'їнки, втратив лапу та повернувся до своїх: історія пса із ЗСУ

15 квітня, 2023 субота
14:59
Суспільство

Пес Вася із 2016 року перебував із українськими захисниками на Донбасі, у пастці поблизу Мар'їнки він відгриз собі лапу, аби вибратися та повернутися до господаря. Нині кане-корсо в Україні після реабілітації в Польщі

Про це пише проєкт Радіо Свобода.

"Колишній господар хотів його повісити. Ми досі не знаємо чому. Поранений пес прибився на одній із вулиць Тернополя до мого чоловіка Романа, і той його підібрав", – згадує хазяйка пса Анастасія Заверуха.

Вона розповіла, що спочатку кане-корсо відмовлявся їсти й пити, але власники, Анастасія та Роман, виходили пса. Якось господар гукнув знайомого на ім'я Василь, пес зреагував на ім'я, тож його так і назвали.

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"У 2015-му Роман підписав контракт (про проходження військової служби, – ред.) і поїхав служити на Донбас. Собаку взяв із собою, оскільки без нього Вася не вижив би", – продовжує хазяйка.

Так, із 2016-го пес та хазяїн приєдналися до лав 503-го окремому батальйоні морської піхоти, який займався розвідкою.

"Вася не виконував бойових завдань, проте підтримував дух військових і легко переносив звуки пострілів і вибухів. Бійці настільки полюбили Васю, що навіть зробили йому бронежилет", - зазначили автори.

У листопаді 2021-го пес зник, коли їхня бригада стояла поблизу Мар'їнки, що на Донеччині. Однак захисники використали дрони, аби знайти собаку: він заплутався в дроті поблизу лінії розмежування.

"Вася так заплутався в колючому дроті, що йому навіть шию стягнуло, – згадує Анастасія. – Лапами, напевно, намагався вирватися. Морпіхи спочатку на дроні вилітали, щоб оцінити ситуацію, планували навіть йти за собакою. Чоловік хотів піти сам, але побратими сказали: "Куди ти йдеш? Ми підемо за тобою". Але Вася повернувся сам. Він відгриз одну лапу і приповз до своїх, у нього шия теж була розідрана".

Військові надали Васі першу медичну допомогу та віднесли до ветеринара у найближчий населений пункт. Пізніше його перевезли додому, до Тернополя.

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"Після поранення Вася пішов на заслужену собачу пенсію, – каже Анастасія Заверуха. – Вдома він пробув майже рік. Я спробувала знайти йому якесь протезування. Замовила у Болгарії, проте протез не підійшов. Потім я побачила інформацію про польку, яка шукає господарів бездомним тваринам з України. На реабілітацію до Польщі ми поїхали вже з нею. Все лікування та протезування – на безоплатній основі. Навіть переїзд до Польщі нам сплатили".

Пізніше, після успішного протезування та реабілітації, пес повернувся до України.

"Сусіди ставляться до Васі, як до героя. Вася побачив, що всі над ним тремтять, і став маніпулятором. Зараз вимагає багато уваги – став таким котиком. Проте впевнена: якщо когось у сім'ї потрібно захистити, то він одразу зреагує...Звичайно, будемо продовжувати його вчити, щоб він ходив, не здавався, і сподіваємося, що на нього чекає повноцінна собача старість", – каже Анастасія.

  • Нагадаємо, Еспресо продовжує серію розповідей про Героїв України, які боронили та боронять країну від російських загарбників. Більше історій читайте в нашій однойменній рубриці "Герої України"
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
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