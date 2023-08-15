Про це повідомило міністерство оборони Великобританії у twitter.

Як наголошується у зведенні, у заяві від 10 серпня чеченський лідер Рамзан Кадиров визнав присутність чеченського батальйону "Восток-Ахмат" у протистоянні на Оріхівській ділянці фронту Запорізької області.

Також у коментарях Кадирова підкреслюється роль одного з головних чеченських підрозділів у цій ключовій області.

За даними британки розвідки "Восток-Ахмат" офіційно підпорядковується 42-й мотострілецькій дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі селища Роботине.

"Чеченські сили є відносно невеликим, але помітним компонентом російських сил в Україні. Кадиров, ймовірно, активно просуває роль своїх підрозділів частково для того, щоб зміцнити свою репутацію прихильника Путіна", - зазначають у звіті.