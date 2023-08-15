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Розвідка Британії: Кадиров посилає свої війська на фронт в Україні, аби зміцнити репутацію перед Путіним

15 серпня, 2023 вiвторок
09:38
Війна з Росією Рамзан Кадиров

Війська, сформовані на території Чечні, відіграють помітну роль у війні з Україною. Рамзан Кадиров демонструє свою відданість Володимиру Путіну

Про це повідомило міністерство оборони Великобританії у twitter.

Як наголошується у зведенні, у заяві від 10 серпня чеченський лідер Рамзан Кадиров визнав присутність чеченського батальйону "Восток-Ахмат" у протистоянні на Оріхівській ділянці фронту Запорізької області.

Також у коментарях Кадирова підкреслюється роль одного з головних чеченських підрозділів у цій ключовій області.

За даними британки розвідки "Восток-Ахмат" офіційно підпорядковується 42-й мотострілецькій дивізії Південного військового округу, яка діяла в районі селища Роботине.

"Чеченські сили є відносно невеликим, але помітним компонентом російських сил в Україні. Кадиров, ймовірно, активно просуває роль своїх підрозділів частково для того, щоб зміцнити свою репутацію прихильника Путіна", - зазначають у звіті.

  • 15 серпня у зведенні від Генштабу повідомлялося, що на Запоріжжі між кадировцями й дагестанцями сталася суперечка під час зйомок пропаганди: понад 20 вбитих та 40 поранених.
Володимир Путін
російська армія
Рамзан Кадиров
окупанти
Військові новини
кадирівці
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