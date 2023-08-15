Про це повідомили у зведенні від Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що в ході сутички одному з окупантів було нанесено поранення несумісні з життям, що призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї.

Внаслідок бойового протистояння, успіх в якому отримали дагестанці, з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів. Командира кадирівського підрозділу покарали відправленням на передові позиції.

За добу ворог завдав 14 ракетних та 72 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах України

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали: житлові будинки, торговельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Водночас Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетному комплексу противника. Також українські військові знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 1 станцію РЕБ противника.

На фронті відбулося понад 15 бойових зіткнень: ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник завдав авіаційних ударів в районах Павлівки та Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Попівка, Грем’яч Чернігівської області; Атинське, Степне, Водолаги Сумської області та Огірцеве, Гатище, Плетенівка на Харківщині.

Куп’янський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе Харківської області.

Лиманський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Серебрянка, Дронівка, Закітне, Виїмка, Переїзне, Федорівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба Донецької області.

Авдіївський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Левадне, Старомайорське Донецької області.

Запорізький напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізничне, Білогір’я, Степногріськ, Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Дніпровське, Берегове, Велетенське, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.