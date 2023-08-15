Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На Запоріжжі між кадировцями і дагестанцями сталася суперечка під час зйомок пропаганди: понад 20 вбитих та 40 поранених

На Запоріжжі між кадировцями і дагестанцями сталася суперечка під час зйомок пропаганди: понад 20 вбитих та 40 поранених

15 серпня, 2023 вiвторок
07:58
Війна з Росією кадирівці

У Михайлівці Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами ролика за участю високопоставленого кадирівського командира сталася словесна суперечка між кадирівцями та дагестанцями, під час якої вони відкрили один по одному вогонь із стрілецької зброї

Про це повідомили у зведенні від Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що в ході сутички одному з окупантів було нанесено поранення несумісні з життям, що призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї.

Внаслідок бойового протистояння, успіх в якому отримали дагестанці, з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів. Командира кадирівського підрозділу покарали відправленням на передові позиції.

За добу ворог завдав 14 ракетних та 72 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах України

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали: житлові будинки, торговельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Водночас Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетному комплексу противника. Також українські військові знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 1 станцію РЕБ противника.

На фронті відбулося понад 15 бойових зіткнень: ситуація на напрямках

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: противник завдав авіаційних ударів в районах Павлівки та Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Попівка, Грем’яч Чернігівської області; Атинське, Степне, Водолаги Сумської області та Огірцеве, Гатище, Плетенівка на Харківщині.

Куп’янський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе Харківської області.

Лиманський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Серебрянка, Дронівка, Закітне, Виїмка, Переїзне, Федорівка Донецької області.

Бахмутський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба Донецької області.

Авдіївський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Левадне, Старомайорське Донецької області.

Запорізький напрямок: ворог завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізничне, Білогір’я, Степногріськ, Плавні Запорізької області.

Херсонський напрямок: противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Дніпровське, Берегове, Велетенське, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. 

  • У ніч на 15 серпня армія РФ здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Наразі відомо про влучання у Дніпрі, Львові та Луцьку по будинках та підприємствах, є постраждалі та руйнування.
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
кадирівці
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
російські військові окупанти
14 серпня, 2023 понедiлок
ISW: Російський інформаційний простір використовує успіх ЗСУ в Урожайному для критики свого командування
14 серпня, 2023 понедiлок
Пенсійний фонд України анонсував разові грошові виплати до Дня Незалежності України
14 серпня, 2023 понедiлок
Колишнього генерал-майора СБУ Шайтанова засудили до 12 років ув'язнення за держзраду
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.96
    Купівля 36.96
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
15 серпня
07:59
Оновлено
атака на Львів
Армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами: влучання у Дніпрі, Львові та Луцьку, є постраждалі
07:22
Внаслідок злив у індійському штаті Хімачал-Прадеш загинуло 50 людей
07:00
Нова Зеландія
Нова Зеландія скасовує усі COVID-обмеження з 15 серпня
06:38
У столиці Монголії зафіксували три ймовірних випадки бубонної чуми
06:14
Оновлено
пожежа, Росія, РФ, Дагестан
У Дагестані прогримів вибух на АЗС: 27 загиблих, понад 60 постраждалих
05:56
Індія анонсувала першу місію з вивчення Сонця
Індія анонсувала першу місію з вивчення Сонця
04:54
ЗСУ
ЗСУ продовжують контрнаступ: армії РФ бракує резервів, а лінії її оборони можуть "бути крихкими", - ISW
03:44
Нова пошта з вересня почне працювати у Латвії та Естонії
03:16
О. Тандир на суді
Адвокат судді Тандира розповіла, що сім'я вбитого нацгвардійця отримала компенсацію, вдова спростувала
02:20
Конгрес США
У Байдена переконані, що конгрес погодить додаткове фінансування для України
01:52
ізраїль україна
Єрусалим на прохання Києва передасть Україні партію ліків, – посол Ізраїлю
01:24
Джордж Сорос
Фонд Сороса згортає діяльність у ЄС, працюватиме в інших частинах світу, - ЗМІ
00:43
Денис Шмигаль
Шмигаль: коаліція з 35 держав готова бойкотувати Олімпіаду, якщо Росію і Білорусь допустять до змагань
00:28
літак L-39 Росія
Мінус один льотчик РФ: у Краснодарському краї розбився військовий літак
2023, понедiлок
14 серпня
23:58
Молдова
Молдова заявила про приєднання майже до всіх санкцій ЄС проти Ірану
23:27
Держдеп США
Представниця Держдепу США: Путіна навряд заарештують, поки він глава держави
23:06
Оновлено
Ентоні Блінкен
США ухвалили додатковий пакет військової допомоги Україні на $200 млн
22:59
посольство росії у Молдові
Співробітники російського посольства залишили Молдову
22:48
РФ вивела у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров" із 8 "калібрами"
22:20
на фото: Сергій Лисак
Росіяни обстріляли Нікополь із важкої артилерії
21:51
Володимир Зеленський
Зеленський: воїни з передової заслуговують бачити в тилових містах, що люди пам'ятають про війну
21:45
Ексклюзив
мобілізація
Звільненням воєнкомів корупцію в державі не ліквідуємо, - нардеп Княжицький
21:41
Лікарня
Дослідження: видалення загрудинної залози пов’язане з підвищеним ризиком смертельних захворювань
21:25
Ростислав Карандєєв
У Мінкульті заявили, що виробництво серіалів залишається актуальним, попри критику
20:56
На фото: Охридське озеро
Археологи виявили на дні Охридського озера в Албанії найдавніше селище Європи
20:40
Оновлено
Робоча поїздка Володимира Зеленського на Донеччину 14 серпня
Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступ на Соледарському напрямку
20:30
Оновлено
на фото наклейка з рекламою ПВК Вагнера у Кракові
У Польщі заарештували двох росіян, які поширювали агітки ПВК Вагнера. РФ відреагувала
20:21
Ексклюзив
економіка росия рубль
До кінця року процеси в економіці РФ стануть некерованими, - експерт-міжнародник
20:19
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сили оборони впритул підходять до основної лінії оборони противника. Колонка Сергія Згурця
20:15
Оновлено
Олександр Зубков (ліворуч), Верес - Шахтар
УПЛ: результати всіх матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу
20:00
OPINION
Галина Пагутяк
Жито над  прірвою
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 537 дня війни: ЗСУ вдарили по табору окупантів біля Маріуполя, а в районі Бахмута приземлили К-52
19:54
окупанти
У Сватовому окупанти змушують місцевих посадовців звільнятися "за власним бажанням", щоб створити "муніципалітети", – Генштаб
19:47
На фото: Мішель Мертен та Олег Ніколенко
Журналіст із Люксембургу проїхав 2725 км велосипедом, щоб підтримати Україну
19:15
Оновлено
міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер
Спільні інвестпроєкти, посилення співпраці та щорічна військова допомога: Україну відвідав міністр фінансів Німеччини Лінднер
19:01
Ексклюзив
Херсон
У Херсоні є багато колаборантів, які не "засвітилися", місту ще довго очищуватися, - журналістка
18:59
міна, розмінування
Мінну безпеку як обов’язкову складову внесуть у шкільний курс "Здоров’я, безпека та добробут"
18:39
єврейська громада україни
Кулеба: Ізраїль продовжить безоплатне медстрахування для українських біженців
18:20
Ексклюзив
турнікет
Голова Всеукраїнської спілки парамедиків: 95% турнікетів в ЗСУ неякісні, це смерть для військового
18:13
митрополит Павло (Лебідь)
Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь потрапив до лікарні, - адвокат
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV