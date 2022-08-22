Розвідка Британії виявила проблеми, які виникли у РФ через відмову визнавати напад на Україну війною
Через небажання називати повномасштабну агресію проти України війною в російській армії виникли проблеми з комплектуванням
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
У британській розвідці нагадали, що 15 серпня українські канали в соціальних мереж поширили відео, на якому військові з угруповання "ЛНР" виступають із заявою про відмову від участі в наступальних операціях у Донецькій області. Найманці стверджували, що виконали свій обов’язок на Луганщині ще в липні та не бажають воювати в Донецькій області, попри погрози та залякування з боку вищого командування.
"Росія, ймовірно, все більше намагається мотивувати найманців з ОРДЛО, яких вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. Командири вдаються до прямих фінансових стимулів, тоді як деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій. Фактором, що сприяє цим проблемам, є класифікація Росією війни як "спеціальної військової операції", що обмежує повноваження держави щодо правового примусу", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 21 серпня Центр протидії дезінформації повідомив, що "мобілізовані" в ОРДЛО влаштовують бунти, щоб не воювати на територіях одне одного.
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