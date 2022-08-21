Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Мобілізаційний резерв" так званої ЛНР відмовляється воювати на території сусіднього квазіутворення - "ДНР", - ідеться в заяві.

За інформацією Центру при РНБО, існує умовний поділ на "луганських" і "донецьких", де останні вважають, що свій "військовий борг" вже виконали, а воювати на Донеччині мають мешканці ОРДО. Так само жителі ОРДО бунтують і відмовляються воювати за "ЛНР".

У Центрі протидії дезінформації зауважили, що найманці з ОРДЛО відчувають, що вони для Росії - "другий сорт". Росіяни використовують "мобілізованих" "як гарматне м’ясо для розкриття українських позицій і забезпечення просування ЗС РФ". На передовій за ними ставлять російських штурмовиків у ролі загороджувального загону.

"Та на відміну від російського контрактника, за смерть мобілізованого в ОРДЛО виплачують копійки. Тому спроби РФ компенсувати втрати шляхом "тихої мобілізації" в ОРДЛО отримують все більш рішучий спротив", - наголосили в ЦПД.

7 серпня в розвідці заявили, що на території ОРДЛО почалася нова хвиля "мобілізації". Відбирають осіб непридатних для проходження служби, та тих, які мали "відстрочку".

16 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що найманці терористичних угруповань "Л/ДНР" відмовляються воювати за межами Луганської та Донецької областей.

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