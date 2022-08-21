"Мобілізовані" в "Л/ДНР" влаштовують бунти й відмовляються воювати на територіях одне одного, - Центр при РНБО
"Мобілізовані" в "Л/ДНР" влаштовують бунти, щоб не воювати на територіях одне одного й чинять сильніший спротив "призову" в ОРДЛО
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.
"Мобілізаційний резерв" так званої ЛНР відмовляється воювати на території сусіднього квазіутворення - "ДНР", - ідеться в заяві.
За інформацією Центру при РНБО, існує умовний поділ на "луганських" і "донецьких", де останні вважають, що свій "військовий борг" вже виконали, а воювати на Донеччині мають мешканці ОРДО. Так само жителі ОРДО бунтують і відмовляються воювати за "ЛНР".
У Центрі протидії дезінформації зауважили, що найманці з ОРДЛО відчувають, що вони для Росії - "другий сорт". Росіяни використовують "мобілізованих" "як гарматне м’ясо для розкриття українських позицій і забезпечення просування ЗС РФ". На передовій за ними ставлять російських штурмовиків у ролі загороджувального загону.
"Та на відміну від російського контрактника, за смерть мобілізованого в ОРДЛО виплачують копійки. Тому спроби РФ компенсувати втрати шляхом "тихої мобілізації" в ОРДЛО отримують все більш рішучий спротив", - наголосили в ЦПД.
- 7 серпня в розвідці заявили, що на території ОРДЛО почалася нова хвиля "мобілізації". Відбирають осіб непридатних для проходження служби, та тих, які мали "відстрочку".
- 16 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що найманці терористичних угруповань "Л/ДНР" відмовляються воювати за межами Луганської та Донецької областей.
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