Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські експерти звертають увагу на те, що підрозділи "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганщини. Найманці вважають, що своє завдання виконали 3 липня, коли РФ оголосила, що нібито вийшла на кордон Луганської області.

Аналітики зі США додали, що в підрозділах "ДНР" раніше також фіксували подібні випадки під час бойових дій в Луганській, Харківській та Херсонській областях. Зокрема, найманці скаржилися, що російські прикордонники утримували їх на кордоні з Бєлгородською областю після боїв на Харківщині в середині травня, щоб дозволити російським частинам відійти першими.

В ISW вважають цю тенденцію особливо небезпечною для російських військ, які прагнуть "мобілізувати" ще більше чоловіків на окупованих територіях, щоб компенсувати втрати.

7 серпня в розвідці заявили, що на території ОРДЛО почалася нова хвиля "мобілізації". Відбирають осіб, непридатних для проходження служби, та тих, які мали "відстрочку".

9 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що через примусову "мобілізацію" шахти Луганщини на межі закриття.

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