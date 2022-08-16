Найманці РФ з ОРДЛО відмовляються воювати за межами своїх областей, - ISW
Найманці терористичних угруповань "ЛДНР" відмовляються брати участь у бойових діях за межами Луганської та Донецької областей
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Американські експерти звертають увагу на те, що підрозділи "ЛНР" відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області та скаржилися на виснажливі темпи наступу за межами Луганщини. Найманці вважають, що своє завдання виконали 3 липня, коли РФ оголосила, що нібито вийшла на кордон Луганської області.
Аналітики зі США додали, що в підрозділах "ДНР" раніше також фіксували подібні випадки під час бойових дій в Луганській, Харківській та Херсонській областях. Зокрема, найманці скаржилися, що російські прикордонники утримували їх на кордоні з Бєлгородською областю після боїв на Харківщині в середині травня, щоб дозволити російським частинам відійти першими.
В ISW вважають цю тенденцію особливо небезпечною для російських військ, які прагнуть "мобілізувати" ще більше чоловіків на окупованих територіях, щоб компенсувати втрати.
- 7 серпня в розвідці заявили, що на території ОРДЛО почалася нова хвиля "мобілізації". Відбирають осіб, непридатних для проходження служби, та тих, які мали "відстрочку".
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