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Головна війна з Росією Розвідка Британії вказала на проблеми, які виникли у РФ з псевдореферендумом на Донеччині

Розвідка Британії вказала на проблеми, які виникли у РФ з псевдореферендумом на Донеччині

15 серпня, 2022 понедiлок
09:11
війна з Росією Маріуполь, Азовсталь

Кремль може змінити плани щодо проведення псевдореферендуму про приєднання "ДНР" до РФ через те, що не вдалося повністю окупувати Донецьку область

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що 11 серпня 2022 року російські ЗМІ повідомили, що ватажок окупаційної влади "ДНР" Денис Пушилін заявив, що дату псевдореферендуму про входження квазіреспубліки до складу Росії буде оголошено після повної окупації Донецької області. 

У червні 2022 року, журналісти-розслідувачі опублікували докази стратегії планування щодо проведення такого "референдуму" та забезпечення принаймні 70% голосів за приєднання до РФ. 

"Цілком імовірно, що Росія перебуває в активній стадії планування проведення "референдуму", хоча поки неясно, чи прийнято остаточне рішення про проведення "голосування". Кремль, ймовірно, вважатиме, той факт, що військові досі не окупували всю Донецьку область, невдачею для своїх максимальних цілей в Україні", - дійшли висновку в британській розвідці. 

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Росія
референдум
Донбас
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
ОРДЛО
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