Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 11 серпня 2022 року російські ЗМІ повідомили, що ватажок окупаційної влади "ДНР" Денис Пушилін заявив, що дату псевдореферендуму про входження квазіреспубліки до складу Росії буде оголошено після повної окупації Донецької області.

У червні 2022 року, журналісти-розслідувачі опублікували докази стратегії планування щодо проведення такого "референдуму" та забезпечення принаймні 70% голосів за приєднання до РФ.

"Цілком імовірно, що Росія перебуває в активній стадії планування проведення "референдуму", хоча поки неясно, чи прийнято остаточне рішення про проведення "голосування". Кремль, ймовірно, вважатиме, той факт, що військові досі не окупували всю Донецьку область, невдачею для своїх максимальних цілей в Україні", - дійшли висновку в британській розвідці.

5 серпня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ЗСУ руйнують наміри окупантів щодо псевдореферендуму на Донеччині.

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