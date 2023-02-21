Розвідка Швеції заявила про військову загрозу для країни з боку Росії

Про це заявила очільниці Служби військової розвідки та безпеки Швеції Лена Халлін, цитує Reuters.

Вона зазначила, що Росія становить військову загрозу для Швеції, проте наразі її сили значною мірою залучений в Україні.

"Європейський порядок безпеки, яким ми його знаємо, припинив своє існування... і разом із цим ризики для безпеки Швеції також зросли", - наголосила Халлін.

Вона очікує, що Росія у відповідь на заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО зміцнить свій військовий потенціал у найближчій зоні Швеції, коли це буде можливо. На думку Халлін, РФ прагне уникнути переростання напруженості у збройний конфлікт з НАТО.

"Але існує значна невизначеність, головним чином пов'язана з готовністю російського керівництва йти на високі ризики", - сказала Халлін.

Вона додала, що високий рівень напруженості підвищує ризи того, що випадковість чи неправильне судження можуть призвести до конфлікту.