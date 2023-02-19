Фінляндія готова вступити до НАТО, навіть якщо заявку Швеції не ратифікують

Про це пише Associated Press.

Мікко Савола ствердив журналістам AP, що Фінляндія воліла б, аби дві країни приєдналися до Альянсу разом, але це не зупинить процес, якщо Туреччина вирішить схвалити заявку Фінляндії, але не Швеції, як вона попереджала.

"Швеція - наш найближчий партнер", - сказав міністр оборони. "Майже щотижня наші сили оборони мають спільні тренування тощо. Це дуже глибока співпраця, і ми також повністю довіряємо один одному. Але зараз це в руках Туреччини".