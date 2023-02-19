Фінляндія готова вступити до НАТО, навіть якщо заявку Швеції не ратифікують
Міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що його країна приєднається до НАТО без Швеції, якщо Туреччина заблокує заявку Стокгольма
Про це пише Associated Press.
Мікко Савола ствердив журналістам AP, що Фінляндія воліла б, аби дві країни приєдналися до Альянсу разом, але це не зупинить процес, якщо Туреччина вирішить схвалити заявку Фінляндії, але не Швеції, як вона попереджала.
"Швеція - наш найближчий партнер", - сказав міністр оборони. "Майже щотижня наші сили оборони мають спільні тренування тощо. Це дуже глибока співпраця, і ми також повністю довіряємо один одному. Але зараз це в руках Туреччини".
- 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
- 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.
- 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.
- 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
- Пізніше Фінляндія оголосила, що не виключає розгляд членства в НАТО без прив'язки до Швеції, хоча обидві країни одночасно подали заявки на вступ у липні 2022 року.
- 11 лютого стало відомо, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція зможуть стати повноправними членами НАТО ще до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Туреччину та Угорщину без подальших зволікань ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ в НАТО.
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