Німеччина виступила за приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО "без жодних зволікань"

Про це Бербок сказала на пресконференції в Гельсінкі зі своїм фінським колегою Пеккою Хаавісто, повідомляє агентство Reuters.

Приєднання двох скандинавських країн зміцнить Альянс в цілому, зазначила Бербок.

Зокрема Бербок сказала, що Фінляндія та Швеція відповідають критеріям НАТО. На її думку, одночасний вступ країн до НАТО був би "розумним і правильним".

Окрім цього, відомо, що Фінляндія та Швеція подали заявки на членство після вторгнення РФ в Україну минулого року та заявили, що хочуть приєднатися одночасно.

Цього місяця Анкара заявила, що підтримує заявку Фінляндії, але хоче, щоб Стокгольм зайняв більш жорстку позицію щодо Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина та Європейський Союз вважають терористичною групою.

Туреччина призупинила переговори минулого місяця через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію Корану.