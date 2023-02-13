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Німеччина виступила за приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО "без жодних зволікань"

13 лютого, 2023 понедiлок
20:08
Світ Швеція Фінляндія НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Туреччину та Угорщину без подальших зволікань ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ в НАТО

Про це Бербок сказала на пресконференції в Гельсінкі зі своїм фінським колегою Пеккою Хаавісто, повідомляє агентство Reuters.

Приєднання двох скандинавських країн зміцнить Альянс в цілому, зазначила Бербок.

Зокрема Бербок сказала, що Фінляндія та Швеція відповідають критеріям НАТО. На її думку, одночасний вступ країн до НАТО був би "розумним і правильним".

Окрім цього, відомо, що Фінляндія та Швеція подали заявки на членство після вторгнення РФ в Україну минулого року та заявили, що хочуть приєднатися одночасно.

Цього місяця Анкара заявила, що підтримує заявку Фінляндії, але хоче, щоб Стокгольм зайняв більш жорстку позицію щодо Робітничої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина та Європейський Союз вважають терористичною групою.

Туреччина призупинила переговори минулого місяця через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію Корану.

  • 18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.
  • 28 червня, перед офіційним відкриттям саміту НАТО в Мадриді, Анкара погодилася на вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. 
  • 29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про офіційне запрошення Швеції та Фінляндії приєднатися до Альянсу.
  • 21 січня у Стокгольмі під посольством Туреччини відбулася антитурецька акція, на якій скандальний активіст Расмус Палудан спалив Коран. МЗС Туреччини закликало розслідувати інцидент.
  • Пізніше Фінляндія оголосила, що не виключає розгляд членства в НАТО без прив'язки до Швеції, хоча обидві країни одночасно подали заявки на вступ у липні 2022 року.
  • 11 лютого стало відомо, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо вірить, що Фінляндія та Швеція зможуть стати повноправними членами НАТО ще до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.
Швеція
Туреччина
Німеччина
Фінляндія
Угорщина
НАТО
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