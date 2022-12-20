Рубіж конфлікту наближається до країн НАТО, - військовий експерт Мусієнко
Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що нарощується шлях російської конфронтації щодо Заходу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Після зустрічі Путін і Лукашенко говорили мало про мілітарну складову, але сказали ключове. Було сказано, що Росія надасть Білорусі літаки. Ці літаки планують використовувати зі спеціальними боєприпасами. А це натяк на те, що у Білорусі планується розмістити російську ядерну тактичну зброю. Росія налаштована на продовження ескалації", - пояснив Мусієнко.
За його словами, керівництво РФ намагається перевести рівень ескалації й погрози щодо агресії також на країни НАТО.
"Рубіж конфлікту, як ніколи, наближається до країн НАТО. І це переходить до найгірших умов Холодної війни 80 років, коли радянська ядерна зброя була розташована у Східній Німеччині, американська в Західній. Відповідно, Путін йде шляхом ескалації й не зупиняється. Шлях конфронтації стосовно Заходу буде тільки нарощуватися", - додав Мусієнко.
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