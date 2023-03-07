Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Варто зазначити, що ми писали запити не до всіх партій, а лише до тих, які є парламентськими, або до тих, хто має топ-10 за кількістю місцевих депутатів. Тобто ми розповімо про найбільші партії і ті, які представлені у нашому парламенті. Серед них деякі не відповіли на наші листи, а деякі не мають дійсних пошт. Ми оперуємо тими даними, які отримали від партій. Також у методологію дослідження не ввійшли маленькі партії", - зауважила парламентська аналітикиня руху "Чесно".

Вікторія Олійник зазначила, що по рейтингу є дані семи партій, тобто топ партій по відсотковому співвідношенню і кількісний топ партій.

"По відсотковому співвідношенню перше місце займає партія "Свобода", що не дивно, бо вони мають свій легіон і не перший рік на фронті. Наступна партія "Голос" – 21%, але вони нам не надали детальні дані, тому що ми запитували окремо про збройні сили, окремо про добровольців територіальних формувань. Далі за рейтингом йде партія "Пропозиція" з 17 %. Наступні партії, які мають найбільшу кількість місцевих депутатів, це "Європейська Солідарність", у якій на службі перебувають 16,5%, та "Слуга Народу" – 14,4%. У цих двох партіях велика кількість людей, наприклад, у "Європейської Солідарності" близько 400 депутатів, багато з них на фронті, також партія має загиблих, що важливо відзначити, тому що депутати воюють у реально бойових обставинах та зазнають втрат. Далі йде партія "Удар" і замикає наш рейтинг партія "Батьківщина"з 11,5% депутатів", - розповіла Олійник.