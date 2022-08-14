Рух МАЗів із солдатами, ешелон із технікою і нові ракети: яку військову активність зафіксували у Білорусі
У Білорусі продовжують фіксувати військову активність, зокрема Рух МАЗів із солдатами, ешелон із технікою і нові ракети
Про це повідомив "Беларускі Гаюн".
Зазачається, що 12 серпня о 23.00 у Вітебську, у напрямку пр-т. Перемоги - вул. Авіаційна, було помічені два МАЗи з особовим складом ЗС РБ.
О 01:05 в мікрорайоні Уруччя Мінська місцеві чули чергу автомата, а на ранок трасою Р53, Жодино (Мінська область) - Мінськ, рухалися три тентові МАЗи.
Вдень колону Збройних сил Білорусі помітили на трасі М1. Серед техніки були - 5 тентових МАЗу, 6 тентових Уралу, УАЗ 2203, водовоз з польовою кухнею, 7 Уралів (Кунг).
Вони їхали у напрямку Борисів (Мінська область) - Мінськ. Цю ж колону помітили згодом на трасі М2 - Колодищі (Мінський район).
На залізничній станції "Орша-Центральна" стояв ешелон з 20 одиниць техніки ЗС РБ: Кунги, МАЗи, Урали, РЛС, командні пункти, бензовози.
- 13 серпня Павло Латушко, заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, переконаний, що білоруські збройні сили недостатньо мотивовані та боєздатні, щоб завдати втрат та шкоди ЗСУ.
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