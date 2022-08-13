Сценарій входження білоруських збройних сил в Україну можливий лише разом з російськими військами, - білоруський опозиціонер Латушко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Це вже 17-й або ж 18-й термін продовження військових навчань у Білорусі. Сьогодні стратегічна роль Лукашенка - постійно створювати загрозу для України з білоруського напрямку, тому військові навчання відбуваються достатньо тривалий час. Завдання цих навчань - стягнути максимальну кількість українських резервів на кордоні з Білоруссю", - зазначив білоруський опозиціонер.



Павло Латушко підкреслив, що таку чітку роль Лукашенко отримав з боку Росії.



"Якщо ми говоримо про вірогідність входження білоруських збройних сил у наземну операцію в Україну, тому що іншим способом режим Лукашенка вже бере участь у цій війні, то такий сценарій може бути можливим лише у ситуації фактичного змішення, тобто спільного входження російських і білоруських збройних сил", - зауважив політик.



Латушко пояснив, що білоруські збройні сили недостатньо мотивовані та боєздатні, щоб завдати втрат та шкоди ЗСУ.



"Але є сили спеціальних операцій – це три бригади: Брестська, Вітебська та Мар'їно Гірська. Ці бригади могли б виконати такий наказ і, навіть, виконають, якщо він буде. Поки стратегічно таких передумов немає, але це означає, що ситуація не може розвиватися. Лукашенко буде виконувати накази, які надходять з кремля", - підсумував Павло Латушко.

12 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що Білорусь провела перевірку готовності до застосування системи бойового управління й оповіщення збройних сил

Також у Білорусі знову продовжили військові навчання, щонайменше до 20 серпня

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