У Білорусі знову продовжили військові навчання, щонайменше до 20 серпня
У Білорусі вирішили знову продовжити термін військових навчань, тепер щонайменше до 20 серпня
Про це свідчить оприлюднений графік проведення навчань на білоруських полігонах, інформує Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
Відповідно до графіка навчання припиняються на п'яти білоруських полігонах, але до проведення навчань долучать два нових — 210-й авіаційний полігон військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони (полігон "Ружани"), а також стрільбище поблизу села В’ялець у Воложинському районі.
На всіх полігонах країни 14 серпня стане вихідним днем. Також на окремих полігонах навчання не проводитимуться 13 серпня.
Військові навчання в Білорусі продовжують на тиждень, починаючи з 29 квітня. Загальна кількість продовжень склала 16 тижнів.
- Нагадаємо, близько 13 тисяч колишніх та чинних військовослужбовців Білорусі погодилися брати участь у війні проти України на боці армії РФ
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