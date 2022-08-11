Близько 13 тисяч білорусів погодились воювати в Україні, - Генштаб ЗСУ
Близько 13 тисяч колишніх та чинних військовослужбовців Білорусі погодилися брати участь у війні проти України на боці армії РФ
Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.
"За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій та ОМОНу підписали згоду на війну проти нашої держави. Основний мотив – матеріально-фінансовий. Ніякої ідеологічної складової в діях окупаційних військ немає. Ніхто не вірить у "денацифікацію", "захист прав російськомовного населення". Страх і гроші – основні чинники російської військової присутності", - сказав він.
За словами Громова, біля державного кордону України розгорнуто шість батальйонів Збройних сил Білорусі.
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