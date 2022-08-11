Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Відзначаються спалахи та вибухи, які пролунали в районі Зябровки близько 00:30.

"За попередньою інформацією, за останні 10 хвилин було видно щонайменше 4 спалахи". - йдеться у повідомленні.

У липні повідомлялось, що аеродром Зябровка, який розташований у Гомельській області Білорусі, повністю контролюється росіянами і там облаштовувалась російська військова база.

На території аеродрому перебував ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер – М" та дивізіон С-400".

9 серпня в аеропорт "Гомель" знову прилетів російський літак з партією ракет для ЗРК С-300.