В районі аеродрому Зябровка пролунали вибухи
В ніч з 10 на 11 серпня у районі білоруського аеродрому Зябровка пролунали вибухи
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Відзначаються спалахи та вибухи, які пролунали в районі Зябровки близько 00:30.
"За попередньою інформацією, за останні 10 хвилин було видно щонайменше 4 спалахи". - йдеться у повідомленні.
У липні повідомлялось, що аеродром Зябровка, який розташований у Гомельській області Білорусі, повністю контролюється росіянами і там облаштовувалась російська військова база.
На території аеродрому перебував ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер – М" та дивізіон С-400".
- 9 серпня в аеропорт "Гомель" знову прилетів російський літак з партією ракет для ЗРК С-300.
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