Міноборони Білорусі пояснило, чому були спалахи в районі аеродрому Зябровка

Про це написало міноборони Білорусі у телеграм.

"У зв'язку зі зверненнями, що надходять до міністерства оборони щодо спалахів, які сталися на ділянці місцевості Зябровка Гомельської області, повідомляємо, що 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

В ніч з 10 на 11 серпня у районі білоруського аеродрому Зябровка пролунали вибухи. Було видно щонайменше 4 спалахи. Про це писали моніторингові групи і місцеві пабліки.

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