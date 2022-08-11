Міноборони Білорусі пояснило, чому були спалахи в районі аеродрому Зябровка
Міноборони Білорусі пояснило спалахи в районі аеродрому Зябровка, про які писали ЗМІ, "загорянням однієї з одиниць техніки після заміни двигуна"
Про це написало міноборони Білорусі у телеграм.
"У зв'язку зі зверненнями, що надходять до міністерства оборони щодо спалахів, які сталися на ділянці місцевості Зябровка Гомельської області, повідомляємо, що 10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її займання. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
- В ніч з 10 на 11 серпня у районі білоруського аеродрому Зябровка пролунали вибухи. Було видно щонайменше 4 спалахи. Про це писали моніторингові групи і місцеві пабліки.
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