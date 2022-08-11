Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Рано чи пізно, але Лукашенко вступить у війну. Лукашенко вже зайняв антиукраїнську позицію та зробив антиукраїнський вибір. Дату вторгнення білоруських військ складно назвати. Вірогідно, це може бути тоді, коли Путін захоче скористатися білоруськими збройними силами як резервом, щоб кинути у бій та з Півночі уразити додатковими силами. Україна воює на три географічні боки. Для України існує постійна загроза з Півночі у вигляді білоруських і російських військ", - підкреслив Ковалевський.

31 липня розвідка Великої Британії заявила, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна негайно розірве дипломатичні відносини з Мінськом, якщо білоруська армія перейде кордон

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb