Розвідка Британії дізналася, чому Лукашенко дозволяє РФ атакувати Україну з території Білорусі
Розвідка Великої Британії заявила, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від Росії
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
У британській розвідці нагадали, що 28 липня Росія випустила щонайменше 20 ракет по півночі України з території Білорусі. Це сталося після того, як Росія використала територію Білорусі для здійснення основних ударів під час своєї невдалої спроби взяти Київ у лютому.
У розвідці підкреслили, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує дотримуватися дії Москви, а 21 липня заявив, що Україна повинна прийняти вимоги Росії щодо припинення війни.
"Його режим став дедалі авторитарнішим із поширенням смертної кари за "підготовку терористичних актів". Його дедалі більші й безпідставні звинувачення Заходу в "задумах" щодо Білорусі та України, ймовірно, свідчать про те, що він став майже повністю залежним від Росії", - дійшли висновку в британській розвідці.
- 28 липня оперативне командування "Північ" повідомило, що із території Білорусі було здійснено запуск понад 20 ракет по Україні.
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