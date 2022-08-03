Про це Кулеба заявив у інтерв'ю Укрінформу.

"Я прекрасно пам’ятаю, як у ніч проти 24 лютого з території Білорусі розпочалося вторгнення в Україну. До цього білоруси присягалися, що Білорусь для нас не становить жодної загрози. У нас немає ілюзій щодо Білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається, і яким чином не давати додаткових приводів Лукашенку ухвалювати ті чи інші рішення. Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини", - пообіцяв Кулеба.

Він додав, що Білорусь є співучасником злочинної агресії РФ проти України.

"Те, що у повітряному просторі Білорусі літають російські бомбардувальники, – іноді просто тренуються, іноді стріляють, – це наша щоденна реальність. Ще раз хочу наголосити – Білорусь є співучасником злочину агресії проти України, це не підлягає жодним сумнівам. Тому жодних виправдань їм немає і не буде", - запевнив Кулеба.

31 липня розвідка Великої Британії заявила, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb