Кулеба розповів, за яких обставин Україна розірве дипломатичні відносини з Білоруссю
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна негайно розірве дипломатичні відносини з Мінськом, якщо білоруська армія перейде кордон
Про це Кулеба заявив у інтерв'ю Укрінформу.
"Я прекрасно пам’ятаю, як у ніч проти 24 лютого з території Білорусі розпочалося вторгнення в Україну. До цього білоруси присягалися, що Білорусь для нас не становить жодної загрози. У нас немає ілюзій щодо Білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається, і яким чином не давати додаткових приводів Лукашенку ухвалювати ті чи інші рішення. Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини", - пообіцяв Кулеба.
Він додав, що Білорусь є співучасником злочинної агресії РФ проти України.
"Те, що у повітряному просторі Білорусі літають російські бомбардувальники, – іноді просто тренуються, іноді стріляють, – це наша щоденна реальність. Ще раз хочу наголосити – Білорусь є співучасником злочину агресії проти України, це не підлягає жодним сумнівам. Тому жодних виправдань їм немає і не буде", - запевнив Кулеба.
- 31 липня розвідка Великої Британії заявила, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко став майже повністю залежним від Росії.
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