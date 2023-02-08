"Рух" переміг міланський "Інтер" у юнацькій Лізі УЄФА
В 1/16 фіналу юнацької Ліги УЄФА чемпіонів львівський "Рух" U-19 переміг міланський "Інтер" U-19
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час матчу, який проходив у Польщі, завершився з рахунком 1:1. За львівську команду забив Сергій Панченко, а ворота "Руху" вразив Франческо Еспозіто.
Переможця довелось визначати у серії пенальті, де сильнішими виявились молоді гравці "Руху". Це дебютний сезон львівського клубу у юнацькій Лізі УЄФА.
Інший представник України, "Шахтар" U-19, свій матч розпочне о 19:00. Суперник - "Хайдук Спліт".
Юнацька Ліга УЄФА
1/16 фіналу
8 лютого
"Рух" U-19 – "Інтер" U-19 1:1 (Пенальті - 4:3)
Голи: Панченко, 30 - Еспозіто, 52
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