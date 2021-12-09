Румунія оновила правила для в'їзду вакцинованих українців

Про це повідомляє прикордонна служба України.



З 10 грудня по 8 січня 2022 року при в'їзді до Румунії негативний результат ПЛР-тесту необхідно мати навіть тим, хто пройшов повний курс вакцинації.



У разі відсутності негативного тесту мандрівникам з України доведеться пройти 14-денну самоізоляцію.



ПЛР-тест повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 год до в'їзду в Румунію та виданий Україною відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (портал "Дія" Diia та мобільні застосунки).

Нагадаємо, 6 грудня Румунія зафіксувала два перші зараження "Омікроном" та посилила карантинні обмеження.

У середу, 8 грудня, уряд Румунії заявив, що планує послабити карантинні обмеження напередодні новорічних вихідних.

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