Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Румунія оновила правила для в'їзду вакцинованих українців

Румунія оновила правила для в'їзду вакцинованих українців

9 грудня, 2021 четвер
12:04
Світ Румунія кордон

Румунія ввела вимогу негативного ПЛР-тесту на COVID-19 для вакцинованих мандрівників із України

Про це повідомляє прикордонна служба України.

З 10 грудня по 8 січня 2022 року при в'їзді до Румунії негативний результат ПЛР-тесту необхідно мати навіть тим, хто пройшов повний курс вакцинації.

У разі відсутності негативного тесту мандрівникам з України доведеться пройти 14-денну самоізоляцію. 

ПЛР-тест повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 год до в'їзду в Румунію та виданий Україною відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (портал "Дія" Diia та мобільні застосунки).

  • Нагадаємо, 6 грудня Румунія зафіксувала два перші зараження "Омікроном" та посилила карантинні обмеження. 
  • У середу, 8 грудня, уряд Румунії заявив, що планує послабити карантинні обмеження напередодні новорічних вихідних.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Румунія
подорожі
Коронавірус
Читайте також:
Павло Клімкін
7 грудня, 2021 вiвторок
"Путін точно не виграв": Клімкін назвав діалог США і РФ щодо України обнадійливою новиною
Магнус Карлсен
8 грудня, 2021 середа
Відео з реакцією чемпіона світу з шахів Карлсена на безглузду помилку росіянина стало вірусним
Байден путин
7 грудня, 2021 вiвторок
Путін у розмові з Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території"
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.06
    Купівля 27.06
    Продаж 27.31
  • EUR
    Купівля 30.52
    Продаж 30.91
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
9 грудня
12:29
BlaBlaCar
СБУ знайшла тіло водія BlaBlaCar Познякова, вбитого у 2016 році
12:25
Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська області - антилідери з вакцинації, - МОЗ
12:17
сертифікат, вакцинація
МОЗ ініціює відсторонення керівників лікарень, де продавали COVID-документи
12:10
Ще 86 жінок пройшли навчання у школі жіночого лідерства Ferrexpo
12:00
Українські фільми "Земля Івана" й "Родима пляма" здобули нагороди на кінофестивалі в Казахстані
11:54
Very Peri
Інститут Pantone назвав колір 2022 року
11:40
Поліція
Охоронець Олександрівської лікарні напав на відвідувача: поліція почала розслідувати факт бійки
11:28
У В'єтнамі побудують фабрику Lego вартістю $1 млрд
11:25
Намагалися нелегально переправити майже 10 кг російської ртуті до ЄС: в Україні викрили зловмисника
11:24
PR
"Занурення у покер": міжнародний бренд GGPoker представив першого українського амбасадора
11:08
Олексій Гарань
"Український народ зберігає суб’єктність країни на міжнародній арені", − професор Олексій Гарань
10:48
Instagram
В Instagram планують повернути хронологічну стрічку
10:40
Оновлено
Аварія на Тернопільщині
На Тернопільщині у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус: дві людини померли в лікарні
10:33
Джо Байден
США можуть тиснути на Україну з метою надання часткової автономії окупованим територіям Донбасу, - AP
10:29
Ганна Гопко
"Захід показує свою слабкість Путіну", − експертка із зовнішньої політики Ганна Гопко
10:24
Курс долара знижується другий день поспіль
10:03
В Україні представили тизер фільму за книжкою Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін"
10:01
Олександр Усик
Промоутер "поставив крапку" в розмовах про наступного суперника Усика
09:52
сніг
Рятувальники попередили про ожеледицю, тумани й небезпеку сходження лавин у Карпатах
09:33
Дмитро Кулеба
Кулеба описав тристоронній підхід до спроб відрадити РФ від нового вторгнення в Україну
09:30
Білий Дім
Санкції США проти РФ навряд чи торкнуться енергетичного сектору, - CNN
09:28
Боб Арум (в центрі) та Василь Ломаченко (праворуч)
Ломаченко стане обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу
08:53
Омікрон
У Данії введуть додаткові обмеження через штам коронавірусу "Омікрон": початкові школи підуть на карантин
08:40
Мірча Луческу
Я задоволений: Луческу знайшов позитив у невдалому виступі "Динамо" у Лізі чемпіонів
08:35
коронавірус
В Україні зросла кількість COVID-хворих за добу: зафіксували понад 12 тис. випадків
08:32
Джозеф Байден
Байден обговорить з лідерами "Бухарестської дев'ятки" ситуацію щодо України та РФ
08:26
ООС
Доба в зоні ООС: окупанти шість разів порушили "режим тиші" на Донбасі
08:00
"Рома" - "Зоря"
"Зоря" - "Бодо-Глімт": де та коли дивитись останній матч українських команд у цьому сезоні єврокубків
07:55
вакцинація
В Україні розширили перелік професій для обов’язкової COVID-вакцинації: хто потрапив до списку
07:21
Блінкен і Столтенберг
Блінкен і Столтенберг обговорили підсумки переговорів Байдена з Путіним та варіанти реагування на агресію РФ проти України
07:00
Роман Яремчук
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
00:24
Ілля Забарний та Роман Яремчук
Ліга чемпіонів: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця групи "Динамо"
00:01
"Баварія" - "Барселона", Ліга чемпіонів
"Барселона" програла "Баварії" і вперше за 17 років зіграє у Лізі Європи
2021, середа
8 грудня
23:51
Микола Шапаренко
"Динамо" програло "Бенфіці" і вилетіло з Ліги чемпіонів
23:09
Олімпіада-2022
Велика Британія та Канада підтримали дипломатичний бойкот Олімпіади-2022
23:04
Арвідас Анушаускас та Олексій Резніков
Україна, Литва та Грузія домовилися про співпрацю у сфері кібербезпеки
22:49
Бундестаг
Бундестаг проведе екстрені слухання щодо скупчення російських військ на кордоні з Україною, - посол
22:46
МН17
Справа МН17: родичі загиблих у авіакатастрофі підготували 301 позов про компенсації
22:39
Ексклюзив
"Шукати союзників і консолідувати суспільство": дипломат Лубківський дав Зеленському поради щодо зовнішньої політики на тлі агресії РФ
22:38
Руслан Малиновський
Ліга чемпіонів: матч "Аталанти" Малиновського перенесли через снігопад
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV