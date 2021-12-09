Румунія оновила правила для в'їзду вакцинованих українців
Румунія ввела вимогу негативного ПЛР-тесту на COVID-19 для вакцинованих мандрівників із України
Про це повідомляє прикордонна служба України.
З 10 грудня по 8 січня 2022 року при в'їзді до Румунії негативний результат ПЛР-тесту необхідно мати навіть тим, хто пройшов повний курс вакцинації.
У разі відсутності негативного тесту мандрівникам з України доведеться пройти 14-денну самоізоляцію.
ПЛР-тест повинен бути зроблений не раніше, ніж за 48 год до в'їзду в Румунію та виданий Україною відповідно до системи "Єдиний державний портал електронних послуг" (портал "Дія" Diia та мобільні застосунки).
- Нагадаємо, 6 грудня Румунія зафіксувала два перші зараження "Омікроном" та посилила карантинні обмеження.
- У середу, 8 грудня, уряд Румунії заявив, що планує послабити карантинні обмеження напередодні новорічних вихідних.
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