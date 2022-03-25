Румунія виступила проти санкцій щодо РФ у сфері енергетики

Про це інформує видання Capital.

Президент наголосив, що ЄС завжди дотримується принципу, що санкції проти Росії мають завдавати шкоди їй, а не країнам союзу.



"Справа в тому, що конкретної пропозиції по пакету енергетичних санкцій не надходило. Але ми прекрасно знаємо, що в ЄС є країни, які відносно мало залежать від російського газу або нафти, але є країни, які майже повністю залежать від них, і тоді зрозуміло, що на даний момент запроваджувати санкції в цій сфері нереально", - зазначив Йоханніс.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що європейські санкції проти Росії мають бути не короткостроковим заходом і закликав ввести ембарго на російську нафту, газ та вугілля.