Румунія виступила проти санкцій щодо РФ у сфері енергетики
Президент Румунії Клаус Йоханніс виключив можливість введення санкцій ЄС проти Росії щодо нафти й газу
Про це інформує видання Capital.
Президент наголосив, що ЄС завжди дотримується принципу, що санкції проти Росії мають завдавати шкоди їй, а не країнам союзу.
"Справа в тому, що конкретної пропозиції по пакету енергетичних санкцій не надходило. Але ми прекрасно знаємо, що в ЄС є країни, які відносно мало залежать від російського газу або нафти, але є країни, які майже повністю залежать від них, і тоді зрозуміло, що на даний момент запроваджувати санкції в цій сфері нереально", - зазначив Йоханніс.
- Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що європейські санкції проти Росії мають бути не короткостроковим заходом і закликав ввести ембарго на російську нафту, газ та вугілля.
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