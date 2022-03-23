Канцлер Німеччини Шольц закликав ввести ембарго на російську нафту, газ та вугілля
Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що європейські санкції проти Росії мають бути не короткостроковим заходом і закликав ввести ембарго на російську нафту, газ та вугілля
Як повідомляє BBC, "Шольц особливо наголосив на необхідності покласти край німецькій залежності від імпорту російських нафти, газу та вугілля якнайшвидше і гранично інтенсивно".
Посадовець пояснив, що Європа, разом зі своїми друзями, ввела небачені за своєю жорсткістю щодо такої великої країни санкції – і видно, що вони впливають.
"Європа, разом зі своїми друзями, ввела небачені за своєю жорсткістю щодо такої великої країни санкції. І видно, що вони впливають. У рамках цього ми також думаємо про інструменти, які надавали був би такий самий ефект на агресора, але при цьому мали мінімальні наслідки для економічного розвитку у нас вдома і щоб ми могли потягнути ці санкції", - сказав Шольц на прес-конференції в Берліні.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України ,адже в усьому винен лише Путін.
- Путін – лише верхівка айсберга. Росіяни воюють та голосують за нього, - посол України у Німеччині відповів канцлеру Шольцу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.22
- Актуальне
- Важливе