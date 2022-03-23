Канцлер Німеччини Шольц закликав ввести ембарго на російську нафту, газ та вугілля

Як повідомляє BBC, "Шольц особливо наголосив на необхідності покласти край німецькій залежності від імпорту російських нафти, газу та вугілля якнайшвидше і гранично інтенсивно".



Посадовець пояснив, що Європа, разом зі своїми друзями, ввела небачені за своєю жорсткістю щодо такої великої країни санкції – і видно, що вони впливають.



"Європа, разом зі своїми друзями, ввела небачені за своєю жорсткістю щодо такої великої країни санкції. І видно, що вони впливають. У рамках цього ми також думаємо про інструменти, які надавали був би такий самий ефект на агресора, але при цьому мали мінімальні наслідки для економічного розвитку у нас вдома і щоб ми могли потягнути ці санкції", - сказав Шольц на прес-конференції в Берліні.



Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України ,адже в усьому винен лише Путін.

Путін – лише верхівка айсберга. Росіяни воюють та голосують за нього, - посол України у Німеччині відповів канцлеру Шольцу.

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