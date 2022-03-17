Путін – лише верхівка айсберга. Росіяни воюють та голосують за нього, - посол України у Німеччині відповів канцлеру Шольцу
Український дипломат заперечив канцлеру Німеччини в тому, що у війні винен виключно Путін, а не всі росіяни.
Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у своєму Твітері, інформує Еспресо.TV
"Це війна на знищення Росії проти України. Крапка. Ці росіяни – не інопланетяни. Вони – льотчики, які бомбардують українські міста, вбивають жінок та дітей. Саме мовчазне російське суспільство підтримує війну де-факто. Путін – це лише верхівка айсберга", - зазначив Андрій Мельник.
- Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України ,адже в усьому винен лише Путін.
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