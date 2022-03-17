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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Путін – лише верхівка айсберга. Росіяни воюють та голосують за нього, - посол України у Німеччині відповів канцлеру Шольцу

Путін – лише верхівка айсберга. Росіяни воюють та голосують за нього, - посол України у Німеччині відповів канцлеру Шольцу

17 березня, 2022 четвер
22:32
війна з Росією Андрій Мельник

Український дипломат заперечив канцлеру Німеччини в тому, що у війні винен виключно Путін, а не всі росіяни.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник написав у своєму Твітері, інформує Еспресо.TV

"Це війна на знищення Росії проти України. Крапка. Ці росіяни – не інопланетяни. Вони – льотчики, які бомбардують українські міста, вбивають жінок та дітей. Саме мовчазне російське суспільство підтримує війну де-факто. Путін – це лише верхівка айсберга", - зазначив Андрій Мельник.

  • Нагадаємо, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян через вторгнення РФ до України ,адже в усьому винен лише Путін.

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Німеччина
Андрій Мельник
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