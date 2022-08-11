Руйнація шляхів та мостів - це спроба примусити росіян залишити Херсон та область, - майор ЗСУ Ковальов
Для росіян небезпечно триматися до останнього військового у Херсоні в умовах можливого оточення та перерізання всіх шляхів
Про це в ефірі Еспресо заявив майор ЗСУ Роман Ковальов.
"Що стосується напівруйнації мостів і шляхів. Мені здається, що це завдання Генштабу і я цілком його підтримую - спробувати змусити росіян самих залишити Херсон, а згодом і Херсонську область. Зробити для них такі умови. Слабке місце РФ і так було завжди, зараз воно особливо гостре - питання логістики. Саме в ці больові точки намагається бити Генеральний штаб", - сказав він.
Військовий висловив сподівання, що у ЗСУ вийде примусити росіян залишити Херсон.
"Нам би дуже не хотілось штурмувати місто, розуміючи, що там мешкають наші співгромадяни. Для росіян небезпечно триматися до останнього військового в умовах можливого оточення та перерізання всіх шляхів. Я сподіваюсь, що одного дня вони залишать це місто і воно нам дістанеться без вуличних боїв", - піідсумував Ковальов.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.86
Купівля 38.86Продаж 39.73
-
EUR
Купівля 39.51Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе