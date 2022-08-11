Руйнація шляхів та мостів - це спроба примусити росіян залишити Херсон та область, - майор ЗСУ Ковальов

Про це в ефірі Еспресо заявив майор ЗСУ Роман Ковальов.

"Що стосується напівруйнації мостів і шляхів. Мені здається, що це завдання Генштабу і я цілком його підтримую - спробувати змусити росіян самих залишити Херсон, а згодом і Херсонську область. Зробити для них такі умови. Слабке місце РФ і так було завжди, зараз воно особливо гостре - питання логістики. Саме в ці больові точки намагається бити Генеральний штаб", - сказав він.

Військовий висловив сподівання, що у ЗСУ вийде примусити росіян залишити Херсон.

"Нам би дуже не хотілось штурмувати місто, розуміючи, що там мешкають наші співгромадяни. Для росіян небезпечно триматися до останнього військового в умовах можливого оточення та перерізання всіх шляхів. Я сподіваюсь, що одного дня вони залишать це місто і воно нам дістанеться без вуличних боїв", - піідсумував Ковальов.