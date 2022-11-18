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Руйнування енергетичної інфраструктури в Херсоні попередньо оцінили в 1,5–2 млрд грн

18 листопада, 2022 п'ятниця
11:24
Економіка вимкнення електроенергії

Знищення енергетичної інфраструктури Херсона, за попередніми оцінками, завдало 1,5-2 млрд гривень збитків

Про це повідомляє Херсонобленерго.

"До війни Херсон живили три магістральні лінії електропередачі. Усі вони зруйновані. Вартість зруйнованої інфраструктури - 1,5-2 млрд грн, за попередньою оцінкою VS Energy. Оцінку буде переглянуто", - сказав Володимир Гетманов, операційний директор "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка управляє "Херсонобленерго".

За його прогнозами, електропостачання у звільненому Херсоні можуть полагодити протягом 14-21 днів, якщо не буде якихось непередбачуваних ситуацій.

Гетманов зазначив, що Херсонобленерго концентрує сили на лінії електропередачі, що йде з Миколаєва.

"Цю лінію зможемо відновити найшвидше", - пояснив Гетманов, зазначивши, що для цього необхідно відновити понад 70 прольотів лінії електропередачі та дві опори.

  • 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
  • ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

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