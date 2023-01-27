Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У компанії нагадали, що внаслідок російської ракетної атаки 26 січня енергетична інфраструктура Одеської області зазнала пошкоджень, тому в регіоні застосовують екстрені відключення світла.

"На жаль, руйнування дуже значні, тому роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня. До їх завершення Одещина не зможе повернутись до стабілізаційних графіків", - ідеться в повідомленні.

У ДТЕК підкреслили, що енергетики стараються давати світло жителям Одеси "хоча би по декілька годин на добу".

"Менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно 4 години на добу", - резюмували в компанії.

26 січня ДТЕК повідомляв, що російські окупанти під час масованої ракетної атаки пошкодили енергоінфраструктуру Одеської області, внаслідок чого світла може не бути до кількох днів.

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