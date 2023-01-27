"Руйнування значні": ДТЕК заявив, що аварійні відключення на Одещині триватимуть до кінця січня
Унаслідок масованої ракетної атаки 26 січня енергооб'єкти на Одещині зазнали значних руйнувань, тому аварійні відключення світла триватимуть до кінця місяця
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
У компанії нагадали, що внаслідок російської ракетної атаки 26 січня енергетична інфраструктура Одеської області зазнала пошкоджень, тому в регіоні застосовують екстрені відключення світла.
"На жаль, руйнування дуже значні, тому роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня. До їх завершення Одещина не зможе повернутись до стабілізаційних графіків", - ідеться в повідомленні.
У ДТЕК підкреслили, що енергетики стараються давати світло жителям Одеси "хоча би по декілька годин на добу".
"Менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно 4 години на добу", - резюмували в компанії.
- 26 січня ДТЕК повідомляв, що російські окупанти під час масованої ракетної атаки пошкодили енергоінфраструктуру Одеської області, внаслідок чого світла може не бути до кількох днів.
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