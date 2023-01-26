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Через значні руйнування енергооб'єктів на Одещині кілька днів діятимуть екстрені вимкнення світла, - ДТЕК

26 січня, 2023 четвер
13:09
Суспільство відключення електроенергії

Російські окупанти під час масованої ракетної атаки 26 січня пошкодили енергоінфраструктуру Одеської області, внаслідок чого світла може не бути до кількох днів

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Через завдані ворожою атакою руйнування в області продовжують діяти екстрені відключення світла. Така ситуація може тривати декілька днів, поки не буде відновлено пошкоджені енергооб'єкти", - йдеться в повідомленні.

  • Унаслідок ракетної атаки 26 січня на Одещині є пошкодження двох об'єктів енергетичної інфраструктури, ще три ракети "калібр" вдалося збити.
  • 25 січня ДТЕК повідомляв, що встановлені Укренерго ліміти покривають лише 48% усіх потреб Одещини, з яких лише 15% можна надати населенню та бізнесу. Через це люди в регіоні мають світло близько 6 годин на добу.

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Новини
Україна
Одещина
війна з Росією
ракетний удар
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