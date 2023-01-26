Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Через завдані ворожою атакою руйнування в області продовжують діяти екстрені відключення світла. Така ситуація може тривати декілька днів, поки не буде відновлено пошкоджені енергооб'єкти", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ракетної атаки 26 січня на Одещині є пошкодження двох об'єктів енергетичної інфраструктури, ще три ракети "калібр" вдалося збити.

25 січня ДТЕК повідомляв, що встановлені Укренерго ліміти покривають лише 48% усіх потреб Одещини, з яких лише 15% можна надати населенню та бізнесу. Через це люди в регіоні мають світло близько 6 годин на добу.

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