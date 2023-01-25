Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Унаслідок лімітів споживання електрики жителі Одеси та області отримують лише 15% електроенергії.

"Встановлені Укренерго ліміти покривають лише 48% усіх потреб Одещини, з яких лише 15% можна надати населенню та бізнесу. Через це люди в регіоні мають світло близько 6 годин на добу", - йдеться в заяві.

Решта електроенергії потрібна для роботи критичної інфраструктури та важливих промислових підприємств області.

Пресслужба пояснює, що задача ДТЕК дотримуватись лімітів, аби зберегти роботу енергосистеми в умовах дефіциту, а контролює доцільність цих прорахунків Міністерство енергетики.

23 січня у п'яти областях України було застосовано аварійні відключення світла через дефіцит в енергосистемі, пов'язаний із початком робочого тижня.

Раніше в ДТЕК заявили, що дефіцит електроенергії зберігатиметься, поки Україна не поверне Запорізьку АЕС.

24 січня повідомлялося, що споживання електроенергії в Україні станом на 24 січня залишається на рівні понеділка. Аварійні відключення можливі по всій країні.

24 січня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення накласти на ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та АТ "ДТЕК Одеські електромережі" штраф у розмірі 85 тис. грн за недотримання справедливих графіків відключень.

25 січня Укренерго заявило про суттєвий дефіцит електроенергії по всій країні через похолодання.

25 січня енергетична компанія ДТЕК заявила про початок імпорту електроенергії з країн Європи задля зменшення дефіциту в енергосистемі України.

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