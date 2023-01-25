У ДТЕК розповіли, чому на Одещині електроенергія є усього шість годин на добу
У ДТЕК розповіли про складну ситуацію зі світлом в Одеській області, нині там є електроенергія усього шість годин на добу
Про це інформує пресслужба ДТЕК.
Унаслідок лімітів споживання електрики жителі Одеси та області отримують лише 15% електроенергії.
"Встановлені Укренерго ліміти покривають лише 48% усіх потреб Одещини, з яких лише 15% можна надати населенню та бізнесу. Через це люди в регіоні мають світло близько 6 годин на добу", - йдеться в заяві.
Решта електроенергії потрібна для роботи критичної інфраструктури та важливих промислових підприємств області.
Пресслужба пояснює, що задача ДТЕК дотримуватись лімітів, аби зберегти роботу енергосистеми в умовах дефіциту, а контролює доцільність цих прорахунків Міністерство енергетики.
- 23 січня у п'яти областях України було застосовано аварійні відключення світла через дефіцит в енергосистемі, пов'язаний із початком робочого тижня.
- Раніше в ДТЕК заявили, що дефіцит електроенергії зберігатиметься, поки Україна не поверне Запорізьку АЕС.
- 24 січня повідомлялося, що споживання електроенергії в Україні станом на 24 січня залишається на рівні понеділка. Аварійні відключення можливі по всій країні.
- 24 січня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення накласти на ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та АТ "ДТЕК Одеські електромережі" штраф у розмірі 85 тис. грн за недотримання справедливих графіків відключень.
- 25 січня Укренерго заявило про суттєвий дефіцит електроенергії по всій країні через похолодання.
- 25 січня енергетична компанія ДТЕК заявила про початок імпорту електроенергії з країн Європи задля зменшення дефіциту в енергосистемі України.
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