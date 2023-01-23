Про це повідомляє Укренерго.

Споживання електроенергії порівняно з недвлею збільшилося, що пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні, підкреслили в компанії.

Там нагадали, що дефіцит потужності стався через пошкоджені внаслідок російських ударів електростанції та високовольтну мережу.

Усі обленерго отримали ліміти споживання на всю добу.

"Уже зранку ліміти перевищено в п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях", - ідеться в повідомленні Укренерго.

Раніше в ДТЕК заявили, що дефіцит електроенергії зберігатиметься, поки Україна не поверне Запорізьку АЕС.

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