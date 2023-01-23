У Харківській, Дніпропетровській і ще трьох областях України застосовано аварійні відключення світла, - Укренерго
У п'яти областях України станом на ранок 23 січня застосовано аварійні відключення світла через дефіцит в енергосистемі, пов'язаний із початком робочого тижня
Про це повідомляє Укренерго.
Споживання електроенергії порівняно з недвлею збільшилося, що пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні, підкреслили в компанії.
Там нагадали, що дефіцит потужності стався через пошкоджені внаслідок російських ударів електростанції та високовольтну мережу.
Усі обленерго отримали ліміти споживання на всю добу.
"Уже зранку ліміти перевищено в п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях", - ідеться в повідомленні Укренерго.
- Раніше в ДТЕК заявили, що дефіцит електроенергії зберігатиметься, поки Україна не поверне Запорізьку АЕС.
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