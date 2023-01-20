Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, передає NV.

За його словами, 10% української енергетики знищено внаслідок обстрілів, іще приблизно половину пошкоджено. Виконавчий директор ДТЕК додав, що нині дефіцит електроенергії для населення становить 50%.

"На жаль, після зими дефіцит буде зберігатися. Навіть якби ми зараз відремонтували всі наші станції, підстанції, які були пошкоджені, у нас був би дефіцит електроенергії. Бо нам недоступна окупована Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт, також три ТЕС - це ще 3,6 ГВт", — заявив Сахарук.

"Це майже 26% встановленої потужності української енергетики — вони недоступні зараз. Тому до повернення в систему ЗАЕС у нас буде дефіцит. Він може бути менший, аніж зараз, бо зараз зима, але він буде", — додав він.

За його словами, генератори, газотурбінні установки та сонячні панелі - необхідні джерела, але вони резервні, бо не можуть працювати 24/7.

Сахарук наголосив, що ППО є необхідною складовою "виживання енергетики", оскільки жодна генеруюча станція чи підстанція не пристосована до того, щоби встояти під повітряними чи артилерійськими ударами.

В Україні внаслідок масованої ракетної атаки 14 січня було пошкоджено один блок теплової електростанції на сході та 8 блоків ТЕС на заході нашої країни.

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