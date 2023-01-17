Про це на засіданні уряду 17 січня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Остання масована ракетна атака Росії мала деструктивні наслідки для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: 1 блок теплової електростанції на Сході та 8 блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни", - розповів очільник уряду.

"Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія", - додав Шмигаль і підкреслив, що все це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі.

Через це в низці областей України застосовано аварійні відключення, підкреслив Шмигаль.

14 січня російська армія здійснила чергову масовану ракетну атаку, очільник Міненерго Галущенко повідомив про прильоти по енергетичних об'єктах у шести областях України.

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