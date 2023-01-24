Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, споживання електроенергії станом на 24 січня залишається на рівні понеділка. Виробництво електроенергії незначно збільшилось, але дефіцит потужності все ще суттєвий. Причина - пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетних і дронових ударів.

Усі обленерго отримали цілодобові ліміти споживання. При їх перевищенні можливі аварійні відключення.

23 січня у п'яти областях України було застосовано аварійні відключення світла через дефіцит в енергосистемі, пов'язаний із початком робочого тижня.

Раніше в ДТЕК заявили, що дефіцит електроенергії зберігатиметься, поки Україна не поверне Запорізьку АЕС.

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