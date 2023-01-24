В Укренерго заявили про суттєвий дефіцит потужності, всі обленерго отримали ліміти на добу
Споживання електроенергії в Україні станом на 24 січня залишається на рівні понеділка. Аварійні відключення можливі по всій країні
Про це повідомляє Укренерго.
За даними компанії, споживання електроенергії станом на 24 січня залишається на рівні понеділка. Виробництво електроенергії незначно збільшилось, але дефіцит потужності все ще суттєвий. Причина - пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетних і дронових ударів.
Усі обленерго отримали цілодобові ліміти споживання. При їх перевищенні можливі аварійні відключення.
- 23 січня у п'яти областях України було застосовано аварійні відключення світла через дефіцит в енергосистемі, пов'язаний із початком робочого тижня.
- Раніше в ДТЕК заявили, що дефіцит електроенергії зберігатиметься, поки Україна не поверне Запорізьку АЕС.
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