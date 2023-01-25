ДТЕК заявив про початок імпорту електроенергії з Європи, аби перекрити дефіцит потужності в Україні
Енергетична компанія ДТЕК заявила про початок імпорту електроенергії з країн Європи задля зменшення дефіциту в енергосистемі України
Про це 25 січня повідомила пресслужба ДТЕК.
"У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України", - йдеться в повідомленні.
За даними компанії, поточна потужність на передачу електроенергії "дозволяє імпортувати десь 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств".
- 25 січня Укренерго заявило про суттєвий дефіцит електроенергії по всій країні через похолодання.
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