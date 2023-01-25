Про це 25 січня повідомила пресслужба ДТЕК.

"У січні ДТЕК почав імпортувати електроенергію з Європи для покращення ситуації в українській енергосистемі. Це дозволяє зменшити дефіцит і підтримати населення та економіку України", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, поточна потужність на передачу електроенергії "дозволяє імпортувати десь 500 млн кВт-год електроенергії на місяць, що дорівнює місячному споживанню 2 млн домогосподарств".

25 січня Укренерго заявило про суттєвий дефіцит електроенергії по всій країні через похолодання.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb