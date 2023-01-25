Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, споживання електроенергії збільшується через похолодання, тому збільшується і дефіцит потужності.

В Укренерго нагадали, що ракетна атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.

"Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання", - зазначили в компанії.

Усі обленерго отримали ліміти споживання на добу, при їх перевищенні можливі аварійні відключення.

14 січня російська армія здійснила чергову масовану ракетну атаку, очільник Міненерго Галущенко повідомив про прильоти по енергетичних об'єктах у шести областях України.

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