Рвучкий вітер, дощ і хмари, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 18 лютого
18 лютого в Україні будуть дощ, рвучкий вітер і +11°C
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в етері Еспресо.TV.
Майже в усіх областях України переважатиме волога, хмарна й вітряна погода. Також очікуються нерівномірні опади. Температура повітря становитиме +3...+7°C.
На Заході України дощитиме. Температура повітря коливатиметься в межах +5...+10°C.
Північ також накриє дощ. Температура повітря становитиме +4...+6°C.
На Сході слід чекати хмарної та сухої погоди, а також +3...+5°C.
У Центрі країни йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься в межах +4...+7°C.
На Півдні буде хмарна погода. Опадів синоптик не прогнозує. Температура повітря сягне +8...+10°C.
У Криму будуть суха і хмарна погода та +9...+11°C.
У Києві дощитиме переважно вночі на 18 лютого й уранці. Удень опади припиняться. Наталка Діденко попередила про рвучкий вітер. Температура повітря становитиме +4...+7°C.
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