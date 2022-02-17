Рвучкий вітер, дощ і хмари, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 18 лютого

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в етері Еспресо.TV.



Майже в усіх областях України переважатиме волога, хмарна й вітряна погода. Також очікуються нерівномірні опади. Температура повітря становитиме +3...+7°C.



На Заході України дощитиме. Температура повітря коливатиметься в межах +5...+10°C.



Північ також накриє дощ. Температура повітря становитиме +4...+6°C.



На Сході слід чекати хмарної та сухої погоди, а також +3...+5°C.



У Центрі країни йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься в межах +4...+7°C.



На Півдні буде хмарна погода. Опадів синоптик не прогнозує. Температура повітря сягне +8...+10°C.



У Криму будуть суха і хмарна погода та +9...+11°C.



У Києві дощитиме переважно вночі на 18 лютого й уранці. Удень опади припиняться. Наталка Діденко попередила про рвучкий вітер. Температура повітря становитиме +4...+7°C.



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