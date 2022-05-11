Рятувальники Київщини за добу 29 разів виїжджали гасити пожежі
На Київщині почастішали пожежі через горіння сухої трави, тільки за добу, 10 травня, рятувальники виїжджали 29 разів на гасіння таких пожеж
Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у телеграм.
"За добу працівники ДСНС виїжджали на ліквідацію 29 пожеж", – написав він.
Павлюк наголосив, що в Київському регіоні збільшились випадки пожеж – горить суха трава.
Він закликав мешканців області не залишати без нагляду багаття, не розпалювати його біля будинків та садиб та не спалювати суху траву.
- Нагадаємо, у Києві погіршилася якість повітря через пожежі.
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