Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк у телеграм.

"За добу працівники ДСНС виїжджали на ліквідацію 29 пожеж", – написав він.

Павлюк наголосив, що в Київському регіоні збільшились випадки пожеж – горить суха трава.

Він закликав мешканців області не залишати без нагляду багаття, не розпалювати його біля будинків та садиб та не спалювати суху траву.

Нагадаємо, у Києві погіршилася якість повітря через пожежі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb