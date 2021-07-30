Рятувальники оголосили штормове попередження у трьох областях України
В Україні у низці областей попереджають про негоду
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними УкрГідрометцентру, 30 липня вдень у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).
- Нагадаємо, що в Україні через негоду 353 населених пункти у 13 областях залишилися без електрики.
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