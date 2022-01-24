Рятувальники попередили про сніголавинну небезпеку у високогір'ї Карпат

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.



У зв'язку з хуртовинами та снігопадами на високогір'ї Закарпатської й Івано-Франківської областей, а також на Львівщині очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).



Також 24-25 січня ділянці Дністра Галич, верхів'ї Дністровського водосховища, можливе інтенсивне утворення шуги, подекуди встановлення льодостазу. Також рятувальники попереджають про формування зажорів льоду з різким коливанням води.



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