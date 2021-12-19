Рятувальники попереджають про ожеледицю
Вночі та вранці 20 грудня 2021 року на шляхах більшості областей України, а також у Києві, очікується ожеледиця
З такими попередженням сьогодні, 19 грудня, виступила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає Еспресо.TV.
Йдеться про "І рівень небезпечності, жовтий"
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Водії, дотримуйтесь дистанції та швидкісного режиму!", - наголошується у повідомленні ДСНС.
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