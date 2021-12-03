Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах

Про це повідомила у Telegram Державна служба з надзвичайних ситуацій.



"3-4 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - ідеться e повідомленні.



Рятувальники рекомендують враховувати можливість сніголавинної небезпеки під час відпочинку в горах і обирати маршрути згідно з рівнем фізичної підготовки, не вирушати великими групами чи поодинці, перевіряти погоду за короткостроковим прогнозом.



Зокрема перед виходом у гори туристична група має зареєструватись у найближчому підрозділі ДСНС. Рятувальники нададуть туристам необхідну інформацію про потенційні небезпеки на маршрутах, дані про актуальні гідро- і метеоумови обраної місцевості, проконсультують щодо безпечного проходження маршруту,

роз'яснять правила особистої та групової безпеки, перевірять особисте спорядження, засоби зв'язку, карти, підбір продуктів харчування та медикаментів.





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