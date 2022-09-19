Рютте та Шольц домовились про подальшу військову підтримку України
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові в понеділок, 19 вересня, домовились про подальшу військову підтримку України
Про це повідомив Марк Рютте в себе в Twitter.
"Ми вітаємо нещодавні воєнні успіхи України. Вони свідчать, що міжнародна військова підтримка працює. Ми домовилися, що продовжимо нашу підтримку, у тому числі через нідерландсько-німецьку військову співпрацю щодо війни в Україні", - зауважив він.
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Окрім цього, Рютте додав, що у розмові з Шольцом йшлося також про заходи щодо подолання енергетичної кризи в Європі.
- 8 вересня стало відомо, що Німеччина та Нідерланди навчатимуть саперів з України.
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