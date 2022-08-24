Окремі країни НАТО почали створювати механізми колективної оборони, - експерт Defense Express Киричевський
Утворення інтернаціональних механізмів колективної оборони відбувається в окремих країнах НАТО
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"Деякі, особливо активні члени НАТО, розуміючи недоліки 5 статті, почали вживати певні превентивні механізми. Наприклад, у складі армії Польщі є 4-ий Сувальський протитанковий полк, який має доволі різношерсту матеріальну частину. Там є і старі радянські ПТРК "Малютка" і відносно нові ізраїльські протитанкові ракети. Задача цього полку проста - якщо хтось із рашистів візьметься атакувати Сувальський коридор він має вийти першим і зупинити російські танки, незалежно від дій у штаб-квартирі НАТО", - сказав він.
Киричевський наголосив, що це не одиничний випадок.
"Утворення таких інтернаціональних механізмів колективної оборони в рамках НАТО відбувається не тільки в Польщі. В рамках реформи про структурування під стандарти НАТО Бундесвер припускає, що декілька механізованих батальйонів армії Нідерландів мають діяти разом з ними. Аналогічні реформи проводять Франція і Бельгія. Остання переписала програму розвитку армії так, щоб бути повністю сумісною з Францією", - підсумував експерт.
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