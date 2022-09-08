Німеччина та Нідерланди навчатимуть саперів з України
Німеччина та Нідерланди хочуть підтримати Україну, навчаючи українських військових розмінуванню та знешкодженню мін-пасток
Про це заявили міністри оборони Крістін Ламбрехт і Кайса Оллонгрен на військовій базі США в Рамштайні, повідомляє Spiegel.
Підтримка надаватиметься в школі захисту від вибухонебезпечних боєприпасів у місті Штеттен-ам-Кальтен Маркт (земля Баден-Вюртемберг), сказала Ламбрехт.
"Ми забезпечимо не тільки навчання, але й обладнання", - сказала міністр.
За словами Ламбрехт, школа здатна підготувати близько 20 українських військових. "Це може статися дуже швидко, ми вже в процесі роботи", сказала вона.
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