Німеччина та Нідерланди навчатимуть саперів з України

Про це заявили міністри оборони Крістін Ламбрехт і Кайса Оллонгрен на військовій базі США в Рамштайні, повідомляє Spiegel.

Підтримка надаватиметься в школі захисту від вибухонебезпечних боєприпасів у місті Штеттен-ам-Кальтен Маркт (земля Баден-Вюртемберг), сказала Ламбрехт.

"Ми забезпечимо не тільки навчання, але й обладнання", - сказала міністр.

За словами Ламбрехт, школа здатна підготувати близько 20 українських військових. "Це може статися дуже швидко, ми вже в процесі роботи", сказала вона.

Нагадаємо, 8 вересня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню.

Також держсекретар США Блінкен у Києві оголосив про додаткові $2 млрд на боротьбу Європи з агресією РФ

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