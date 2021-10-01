Саакашвілі перед затриманням записав відео для своїх прихильників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеоповідомлення Саакашвілі.

"Можливо, зараз мене затримають у Тбілісі, проте знайте, що ми будемо боротися до останнього. Ми всі збираємося, дуже багато людей виходить на вулицю, і ми остаточно перемагаємо на цих виборах", - заявив Саакашвілі.

Пізніше Саакашвілі опублікував ще одне відео, в якому розповів, що знаходиться в Тбілісі і він очікує свого затримання.

"Зараз мене, напевно затримають в Тбілісі, і я не боюся. Так що всі завтра на вибори, а післязавтра всі будемо святкувати перемогу. Я з вами", - заявив він.

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