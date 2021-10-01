Саакашвілі перед затриманням записав відео для своїх прихильників
Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі за кілька хвилин до затримання звернувся до своїх прихильників
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеоповідомлення Саакашвілі.
"Можливо, зараз мене затримають у Тбілісі, проте знайте, що ми будемо боротися до останнього. Ми всі збираємося, дуже багато людей виходить на вулицю, і ми остаточно перемагаємо на цих виборах", - заявив Саакашвілі.
Пізніше Саакашвілі опублікував ще одне відео, в якому розповів, що знаходиться в Тбілісі і він очікує свого затримання.
"Зараз мене, напевно затримають в Тбілісі, і я не боюся. Так що всі завтра на вибори, а післязавтра всі будемо святкувати перемогу. Я з вами", - заявив він.
- Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
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