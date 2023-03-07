Салат із пекінської капусти та кукурудзи
Вишуканий салат з пекінської капусти та кукурудзи порадує не лише своїм смаком, а й легкістю приготування. Простий набір продуктів з фантастичною швидкістю перетвориться на справжній кулінарний шедевр
Інгредієнти:
- Одна пекінська капуста
- Два помідори
- Одна склянка консервованої кукурудзи
- Одна в'язочка зеленої цибулі
- Чотири столові ложки майонезу
- Чотири столові ложки сметани
- Дрібка солі
Рецепт приготування салату з пекінської капусти:
- Промиваємо капусту
- Миємо помідори та нарізаємо їх невеличкими кубиками
- Дрібно нарізаємо помиту зелену цибулю
- В глибоку посудину викладаємо усі інгредієнти
- Добре все змішуємо
- Додаємо сіль
- Даємо салату постояти до десяти хвилин
- Далі додаємо майонез
- Додаємо сметану
- Легенько ще раз змішуємо продукти
- Салат готовий!
Смачного!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.26
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе